Avustralya'da Kavid-19'dan bir gündeki en fazla can kaybı yaşandı: 17 ölü
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Avustralya'da Kavid-19'dan bir gündeki en fazla can kaybı yaşandı: 17 ölü

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana, bir günde ilk kez 17 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da Kavid-19'dan bir gündeki en fazla can kaybı yaşandı: 17 ölü
09.08.2020 07:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:28

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana, bir günde ilk kez 17 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde son 24 saatte virüse yakalanan 17 kişinin hayatını kaybetmesi, Avustralya'da bir gün içinde Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşanmasına neden oldu.

Hafta içinde Victoria'da bir günde 15 kişinin ölmesiyle ülkedeki en can kaybının yaşanmasının ardından bu kez 17 kişinin virüs nedeniyle can verdiği eyalette, 394 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu açıklandı.

Melbourne'da düzenlediği basın toplantısında yaşları 50 ila 90 arasında değişen 11'i erkek 17 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Bu ailelerin her birine, içten taziyelerimizi, en iyi dileklerimizi gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya'da virüsten can kaybı 300'e yaklaştı

Victoria eyaletindeki yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 195'e yükseldi. Virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak'tan buyan ülke genelinde yapılan 4 milyon 760 binden fazla testin sonuçlarına göre virüse yakalanan 21 bin 084 kişiden, 11 bin 555'i sağlığına kavuştu.

Halen 8 bin 684 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da 53'ü yoğun bakımda olmak üzere 659 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Kaynak: AA

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