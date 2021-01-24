Avustralya'da karantinaya alınan kadın tenisçiler için hazırlık turnuvası düzenlenecek
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Avustralya'da karantinaya alınan kadın tenisçiler için hazırlık turnuvası düzenlenecek

24.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:38
Avustralya'da karantinaya alınan kadın tenisçiler için hazırlık turnuvası düzenlenecek

Avustralya'daki karantina uygulamasından dolayı antrenman yapamayan kadın tenisçiler, Avustralya Açık öncesi düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Avustralya'daki karantina uygulamasından dolayı antrenman yapamayan kadın tenisçiler, Avustralya Açık öncesi düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), aralarında Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Bianca Andreescu gibi önde gelen isimlerin de bulunduğu sıkı denetimli karantinaya alınan oyuncular için 3-7 Şubat tarihlerinde bir turnuva organize edileceğini duyurdu. Melbourne kentindeki turnuvaya 28 tenisçi katılacak.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış sonrası yapılan testlerde, mürettebat veya diğer yolculardan birinin sonucunun pozitif çıkması halinde, aynı uçakta bulunan sporcular da karantinaya alınıyor. Oyuncuların, 14 gün süresince otel odasını terk etmesine ve antrenman yapmasına izin verilmiyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 8 Şubat'ta başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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