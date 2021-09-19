Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede: 267 gözaltı - Haberler
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Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede: 267 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avustralya'da karantina karşıtı gösterilerde arbede: 267 gözaltı

Avustralya'da Covid-19 yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

Avustralya'da Covid-19 yasaklarına karşı düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Savaş alanına dönen çok sayıda polis yaralanırken, Melbourne'de 235, Sidney'de 32 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı, halkı bir kez daha sokağa döktü. Başta Melbourne olmak üzere Sidney, Brisbane ve Perth kentinde düzenlenen gösterilerde karantina önlemleri protesto edildi. Victoria eyaletine bağlı Melbourne'de şehir merkezinin farklı noktalarına kontrol noktaları ve barikatlar kurulurken, toplu taşıma askıya alındı. Ancak yüzlerce protestocu, ara sokaklarda toplanarak yürüyüşe geçti. Kalabalık grubu engellemek isteyen polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Geri çekilmeyen protestocuların polis barikatını aştığı anlar kameralara yansırken, bazı polislerin yere düştüğü görüldü. Çıkan arbedede çok sayıda polis yaralandığını açıklayan Victoria polisi, 6'sının hastaneye kaldırılması gerektiğini, 235 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Polis, gözaltına alınanlardan 193'ünün Covid-19 kısıtlamalarını ihlalden, diğerlerinin ise polise saldırı, uyuşturucu ve silah suçları da dahil olmak üzere diğer gerekçelerle gözaltına alındığını belirtti.

Melbourne'deki karantina karşıtı gösterilerle eş zamanlı olarak Sidney, Brisbane ve Perth gibi büyük şehirlerde de küçük çaplı protestolar gerçekleştirildi. Sidney'deki gösterilerde 20 kişi gözaltına alınırken, Brisbane ve Perth'teki gösteriler olaysız sona erdi. - MELBOURNE

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