Köpeklerini Kangurudan Korumak İsteyen Yaşlı Adam, Kangurudan Dayak Yedi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde iki köpeğini korumak isteyen Daniel Tuohey kangurunun saldırısına uğradı.

Victoria eyaletinin Bendigo kentinde yaşanan olayda, gölet kenarındaki kangurunun köpeklerine saldırmasını engellemek isteyen Daniel Tuohey, keseli hayvanın yumruk ve tekmelerine hedef oldu.

Tuohey'in kızı Bree'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı kanguru ile babası arasındaki yaşananları gösteren görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

YAŞLI ADAM KANGURUNUN TEKMESİYLE YERE YIĞILDI

Cep telefonuyla kaydettiği videoda babasını kangurunun geldiği konusunda uyaran Bree'nin, yaşanan mücadeleyi izlerlerken gülmekten kendini alamadığı duyuluyor.

Saldırı sırasında kısa bir süre iri cüsseli hayvanla yumruklaşan Tuohey'in, kangurudan aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlandığı görülüyor. Tuohey'in durumunun küçük sıyrıklar dışında iyi olduğu belirtildi.

Köpeklerinin kanguruyu oyalamasının ardından ayağa kalkan adamın elindeki içeceğini dökmemesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "efsane" olarak değerlendirildi.

KANGURULARLA İNSANLAR SIKÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Yaklaşık 45 milyon kangurunun yaşadığı Avustralya'da mevsimlerin değişmesi, kuraklık ve hayvanların yerleşim alanlarının azalması gibi nedenlerle ülkenin sembol hayvanları ile vatandaşlar sıkça karşı karşıya kalabiliyor.

Güçlü pençe ve ayaklarıyla çoğunlukla da kendi bölgelerini korumak maksadıyla insanlara saldıran kangurular ciddi yaralanmalara neden oluyor.