Avustralya'da istismar suçundan yargılanan rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararı onaylandı
Avustralya'da 3 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararı mahkeme tarafından onaylandı.
Avustralya'da 3 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan rahibin vatandaşlıktan çıkarılma kararı mahkeme tarafından onaylandı.
Yetkililer, federal mahkemenin, 86 yaşındaki Finian Egan'ın vatandaşlıktan çıkarılma kararını onamasıyla rahibin sınır dışı edilmesinin yolunun açıldığını belirtti.
Egan'ın temyiz için Yüksek Mahkemeye başvurması bekleniyor.???????
İrlanda'dan Avustralya'ya 1959'da rahip olarak gelen Egan, 2013'te Yeni Güney Galler eyaletinde 3 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Egan, 2016'da Avustralya vatandaşlığından çıkarılmamak için İrlanda vatandaşlığından feragat etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer