Avustralya'da ıssız bölgede iki haftadır mahsur kalan gezginler

03.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:16

Avustralya'nın geniş ve ıssız iç bölgesi Outback'te gezmek için yola çıkan ve araçlarının nehir yatağına saplanması sebebiyle mahsur kalan üç kişiden bir diğeri de 13 gece sonra kurtarıldı.

Kuzey Bölge Polisi, Phu Tran adlı gezginin, bir çiftçi tarafından bulunduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Polis Şefi Paulin Vicary'nin çiftçiye dayandırdığı bilgiye göre, Tran, su bulduktan sonra hayatta kalabildi.

Yetkililer, Claire Hockridge'yi arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Üç kişiden birisi de su birikintisinin yakınında bulunmuştu

Dün, araçları saplanarak bölgede mahsur kalan üç kişiden biri olan Tamra McBeath-Riley, bir su birikintisinin yakınında bulunmuştu.

Hastanede tedavi altına alınan 52 yaşındaki McBeath-Riley, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da gezmek için yola çıktıklarını, ücra bir yerde araçlarının saplandığını anlatmıştı.

Arkadaşlarının yardım bulmak amacıyla perşembe günü ana yola doğru yürüyüşe çıktığını ifade eden McBeath-Riley, kendisinin ise 40 dereceye ulaşan çöl sıcağı nedeniyle yürüyemeyeceğini düşündüğü için bir köpekle su birikintisinin yanında kalmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA