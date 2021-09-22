Avustralya'da inşaat işçilerine Kovid-19 aşısı zorunluluğuna karşı gösteriler sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerin alındığı Avustralya'nın Victoria eyaletinde, inşaat sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesine tepki gösterenlerin başlattığı protestolar devam ediyor.

Kovid-19'un Delta varyantıyla mücadele kapsamında Victoria eyalet hükümetinin, Melbourne, Ballarat, Geelong, Surf Coast Shire ve Mitchell Shire şehirlerinde, inşaat sektöründeki faaliyetleri iki haftalığına durdurarak çalışanlara aşı zorunluğu getirmesi üzerine başlayan gösteriler üçüncü gününe girdi.

Hükümetin kararına destek veren İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği (CFMEU) adlı sendikanın önünde 20 Eylül'de başlayan gösteriler, Melbourne'un çeşitli yerlerinde gruplar halinde sürdürüldü.

Melbourne'deki Anzak Anıtı çevresinde toplanan ve zorunlu aşı kararından sorumlu tuttukları Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews aleyhine slogan atan yüzlerce gösterici "Özgürlük", "Yasaklara son verin" ve "Aşıya hayır" pankartları açtı.

Victoria Eyalet Polisi, düne göre küçük gruplar halinde başlayan gösterilere katılanlardan çoğunun sabah saatlerinde gözaltına alındığını bildirerek, Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere tolerans gösterilmeyeceğini kaydetti.

Siyasi liderler protestoları kınadı

Başbakan Scott Morrison, şiddete varan protesto gösterilerinin son derece üzücü olduğunu belirterek, "Özellikle Victoria'dakiler sokağa çıkma yasağı ve diğer birçok stresle uğraşırken, bu kabul edilemez." dedi.

Gösterileri "çirkin" şeklinde niteleyerek kınayan Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Protesto için değil kavga için oradaydılar. Sadece dehşet verici değil, aynı zamanda yasa dışı." ifadesini kullandı.

Polis Bakanı Lisa Neville, protestolara katılanlar için "haydut" ifadesini kullanarak "Hepimiz bu kısıtlamaların sona ermesini istiyoruz ve dün gördüğümüz şeyler, bunu riske atmaya istekli insanların yaptıklarıydı." dedi.

Gösterileri aşırı sağcı grupların organize ettiği açıklandı

CFMEU önünde sendika yöneticileriyle çatışan göstericilerin üyeleri olmadığını belirten ve saldırgan gösterileri reddettiklerini vurgulayan CFMEU Başkanı John Setka, olaylardan "Neo-Nazileri ve aşırı sağcıları" sorumlu tuttu.

Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, gösterilere katılanların çoğunun inşaat işçisi olmadığını kaydederek, "Gösteride, inşaat endüstrisinden insanların bulunduğu gruplar gördük ancak insanları iş kıyafetleri giymeye, kalabalığı iş kıyafetlerinin görüntüsü altına girmeye teşvik edenler var." şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründe çalışanlara evde kalmaları çağrısında bulunan Patton, dünkü gösterilerde aralarında polisle çatışanların da bulunduğu 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Delta varyantıyla mücadelenin sürdüğü Melbourne tam kapanma uygulanıyor. Salgın nedeniyle gösterilerin yasaklandığı kentte, son 24 saatte 628 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan en fazla can kaybı 836 kişi ile Victoria eyaletinde gerçekleşirken, NSW'de 316, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 3 kişi öldü.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 90 bin 391 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 21 bin 151 aktif vakadan 292'si yoğun bakımda olmak üzere 1541 Avustralyalı hastanede tedavi görüyor.