Avustralya'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Melbourne kentinde 5 dakika arayla iki sıcak hava balonu düştü. Balonlardaki 17 turist kazalardan yara almadan kurtuldu.

Victoria Ambulans Servisinden yapılan açıklamaya göre, sabah erken saatlerde meydana gelen kazalardan ilkinde, içinde 9 kişinin bulunduğu balon henüz bilinmeyen bir nedenle Wantirna semtindeki boş bir alana düştü.

Bu kazadan 5 dakika sonra da 8 yolcusuyla havalanan bir diğer sıcak hava balonu Vermont semtindeki bir evin arka bahçesine düştü.

Balonlarda bulunan 17 kişi kazalardan yara almadan kurtuldu.

Bahçesine balon düşen ev sahibi, 3AW radyosuna yaptığı açıklamada, balondakilerin turist olduğunu belirterek, "Çok korkutucu bir şeydi. Bunun bir deprem olduğunu sandım, hala titriyorum." dedi.

Görgü tanıkları, düşen balonlarda Asya kökenli turistlerin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA