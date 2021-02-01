Avustralya'da hükümetle restleşen Google, arama motorunu kapatırsa boşluğu Microsoft dolduracak
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Avustralya'da hükümetle restleşen Google, arama motorunu kapatırsa boşluğu Microsoft dolduracak

01.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:45
Avustralya'da hükümetle restleşen Google, arama motorunu kapatırsa boşluğu Microsoft dolduracak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, arama motorlarını içeriklerle ilgili haber kuruluşlarına adil bir ödeme yapmaya zorlayacak yasa tasarısı hazırlığına karşılık Google'ın ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı restinde bulunması üzerine, muhtemel boşluğun Microsoft'la doldurulabileceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, arama motorlarını içeriklerle ilgili haber kuruluşlarına adil bir ödeme yapmaya zorlayacak yasa tasarısı hazırlığına karşılık Google'ın ülkedeki ana arama motorunu kapatacağı restinde bulunması üzerine, muhtemel boşluğun Microsoft'la doldurulabileceğini söyledi.

???????Morrison, Ulusal Basın Kulübüne yaptığı açıklamada, yeni yasanın kabul edilmesi durumunda Google'ın ülkeden çekilme tehdidine ilişkin, "Avustralya için en önemli şey vatandaşlarımız için doğru kuralları koymamız." dedi.

Bu süreçte Microsoft'un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella ile boşluğu Bing arama motorunun doldurması hakkında konuştuğunu belirten Morrison, Microsoft'un bu noktada sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Bing'in, Avustralya'nın en çok kullanılan ikinci arama motoru olmasına rağmen yüzde 3,7 pazar payına sahip olduğu, Google'ın pazar payının ise yüzde 95 olduğu kaydedildi.

Google ve Facebook'tan tehdit

Avustralya hükümeti, ABD'li internet devlerini, içerikleriyle ilgili haber kuruluşlarına adil bir ödeme yapmaya zorlayacak bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Google, yasa tasarısının kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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