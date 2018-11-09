Avustralya'da Her Gün Opioid Kullanımına Bağlı 3 Kişi Ölüyor

Avustralya'da her gün 3 kişi, haşhaştan üretilen ve uyuşturucu özelliği olan ilaç grubu opioid kullanımına bağlı yaşamını yitiriyor.

Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsünün (AIHW) yayımladığı rapora göre, ülkede yaşanan opioid kaynaklı ölümler son 10 yılın en yüksek seviyeye ulaştı.

Rapora göre, ülkede her gün opioidin aşırı dozda alınması veya yan etkileri nedeniyle 150 kişi hastaneye kaldırılırken, bunlardan 3'ü hayatını kaybediyor.

Opioid kaynaklı ölümlerde 2016-2017'de yaklaşık yüzde 50 artış yaşandı. 2016'da opioid kullanımından 591 kişi yaşamını yitirirken, geçen yıl bu sayı bin 119'a yükseldi.

Ayrıca raporda 2016-2017'de 3 milyondan fazla kişiye 15,4 milyon opioid reçetesi yazıldığı vurgulandı. Bazı kullanıcıların da bu ilaçları yasa dışı yollardan temin ettiğine dikkat çekildi.

Opioid, içerdiği uyuşturucu maddeler nedeniyle, bağımlılık yapabileceği gibi aşı dozda kullanılması ölümlere neden olabiliyor.

Haşhaştan elde edilen ilaç grubu olan opioidler hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

Opioidlerin aşırı dozda kullanımı ölümle sonuçlanabiliyor.