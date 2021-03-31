Avustralya'da hedefin altına düşen aşılanma sayısı kriz yarattı
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Avustralya'da hedefin altına düşen aşılanma sayısı kriz yarattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Avustralya'da hedefin altına düşen aşılanma sayısı kriz yarattı

Avustralya'da hükümetin Mart ayı sonuna kadar 4 milyon koronavirüs aşısı uygulama hedefinin yalnızca 670 binde kalması ülkede krize yol açtı.

Avustralya'da hükümetin Mart ayı sonuna kadar 4 milyon koronavirüs aşısı uygulama hedefinin yalnızca 670 binde kalması ülkede krize yol açtı.

Avustralya'da hükümetin koronavirüs salgına karşı mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında Mart sonuna kadar 4 milyon kişinin aşılanması hedefi hüsranla sonuçlandı. Avusturalya medyası ülkede yalnızca 670 bin kişinin koronavirüs aşısı olduğunu, yüzde 85 kişinin ise aşı olmayı beklediği ifade edildi. İstediği hedefi tutturamayan hükümet muhalefet tarafından sert dille eleştirildi. 

HEDEF YENİDEN GÜNCELLENDİ

Avusturalya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkede aşı olan kişi sayısının 670 bin olduğunu kaydetti. Hunt, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, ulusal aşı programının tam olarak amaçlandığı şekilde hızlandığını gösteriyor" diye konuştu. Hükümet, istediği aşılama sayısına ulaşamaması üzerine yeni hedefi  Nisan ve Mayıs ayı olarak yeniden güncelledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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