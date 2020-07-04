Avustralya'da günlük yeni Kovid-19 vakası 100'ü geçti Avustralya'nın Victoria eyaletinde 108, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki son 24 saatte vaka sayısı 114'e yükseldi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 108, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 6 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla ülkedeki son 24 saatte vaka sayısı 114'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne'da Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni semtleri de içine alacak şekilde genişletilen yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Melbourne'da son 24 saatte yapılan testlerde 108 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve artışın sürdüğünü duyuran Başbakan Andrews, kentte yürürlükte olan geçerli sebepler dışında sokağa çıkma yasağı uygulamasına 2 semtin daha dahil edildiğini söyledi.

Yasaklara eklenen iki semtte çok katlı toplu konutların bulunmasından dolayı kararı kolay almadıklarını savunan Daniel Andrews, "Kararı kolayca almadık ancak bu adımları atmak için yeterli kanıtımız var. Bu noktada aileler ve işletmeler, özellikle de çoğu kamuya açık apartmanlardaki hassas aileler için ne kadar zor olacağını hiçbir zaman küçümsemiyoruz, fakat tüm vatandaşların güvenliği ve emniyeti için bu doğru yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kentte 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakım sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkılması yasaklanmış durumda.

-Yurt dışından Sydney'e dönüşlere sınırlama getirildi

Son verilere göre 6 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'e yurt dışından dönen yolcu sayısının günlük 450 kişiyle sınırlandırıldığı açıklandı.

Melbourne'daki Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülkeye dönenlerin Sydney'i tercih etmeye başladığını belirten NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, gelenlerin karantinaya alındığı otellerin kapasitelerinin zorlanmaması için günlük yolcu sayısına kota uygulanacağını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 617 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse yakalanan 8 bin 255 kişiden 7 bin 319'unun iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: AA