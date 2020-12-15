Avustralya'da fırtına; sahil deniz köpüğüyle kaplandı
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Avustralya'da fırtına; sahil deniz köpüğüyle kaplandı

15.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:46
Avustralya'da fırtına; sahil deniz köpüğüyle kaplandı

Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı.

Avustralya'nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı. Sahiller ve paljlar 'deniz köpüğü' ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı.  

DENİZ KÖPÜĞÜ 

Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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