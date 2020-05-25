Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı
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Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı

Avustralya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Batı Avustralya eyaletinde en az 60 bin ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'da fırtına 60 bin evi elektriksiz bıraktı
25.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:54

Avustralya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Batı Avustralya eyaletinde en az 60 bin ev elektriksiz kaldı.

Batı Avustralya'da 2 gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Eyalette hızı saatte 132 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Eyaletin başkenti Perth'de en az 60 bin ev elektriksiz kalırken, herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Eyaletin güneyindeki bazı bölgelerde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Geraldton'ın kuzeyinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, bu şiddette on yılda bir meydana gelen fırtınaya karşı bölge sakinlerini hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, Perth'de bugün şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. - PERTH

Kaynak: İHA

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