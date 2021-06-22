Avustralya'da fare istilası yüzünden mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi
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BBC

Avustralya'da fare istilası yüzünden mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi

Avustralya'da fare istilası yüzünden mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi
BBC - Haberler | Dünya

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki bir hapishanede, fare istilası sebebiyle yüzlerce mahkum başka bir hapishaneye sevk edilmek zorunda kaldı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde son yılların en büyük fare istilası yaşanıyor. Bu nedenle bir hapishanede kalan yüzlerce mahkum başka hapishanelere sevk edildi.

Fareler hapishanedeki kablo hattı ve tavan panelleri de dahil olmak üzere hapishane altyapısına büyük zarar verdi.

Yerel basına göre istila 2020 baharındaki hasat mevsiminde başladı.

İstilaya yıllarca süren kuraklık, büyük orman yangınları ile birlikte elde edilen bol hasadın ve ideal hava koşullarının sebep olduğu belirtiliyor.

Bölgede besin kaynağı olabilecek bol miktarda tahıl hasat edilirken, avcı hayvanların da yangınlarda ve kuraklıkta ölüp nüfuslarının azalması, farelerin çoğalmasına neden oldu.

En çok fare New South Wales'te görülürken, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya da farelerden etkilenen diğer bölgeler oldu.

Avustralya'da yayın yapan ABC News kanalının uzman görüşlerinden aktardığı habere göre, bu eyaletlerde milyonlarca fare kontrolden çıkmış olabilir.

New South Wales eyaletinde okullarda, hastanelerde, süpermarketlerde ve hanelerde fare istilalarının gerçekleştiği bildiriliyor.

İstila özellikle de farelerle mücadele eden ve hasatları zarar gören çiftçileri olumsuz etkiledi.

Ülkede cezaevi hizmetlerinde yetkili Peter Severin, "Fareler Wellington Cezaevini istila etti. Hasar o kadar büyük ki, cezaevini bir süreliğine tahliye etmemiz gerekti" diye konuştu.

Eyalet hapishane idaresi, cezaevi hizmetlerinin, istiladan kurtulana ve cezaevleri tamamen temizlenene kadar 4 aylığına durdurulacağını açıkladı.

Wellington Cezaevi'nden 400'den fazla mahkum ve 200 personelin tahliye edildiğini belirten Severin, "Fareler çürümeye başlıyor. Bir sonraki sorun da fare ölülerinde oluşan kurtcuklar. Personelin ve mahkumların sağlığına zarar verecek bir şey olsun istemiyoruz" dedi.

Avustralya'da fare istilası yüzünden mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi
BBC
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