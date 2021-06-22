Avustralya'da fare istilası, cezaevini tahliyeye zorladı
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Avustralya'da fare istilası, cezaevini tahliyeye zorladı

Avustralya'da fare istilası, cezaevini tahliyeye zorladı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde fare istilası nedeniyle bir cezaevinin geçici olarak boşaltılacağı bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde fare istilası nedeniyle bir cezaevinin geçici olarak boşaltılacağı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, yaklaşık 420 mahkum ve çalışanların başka bir cezaevine nakledileceğini açıkladı.

Severin, mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu vurgulayarak cezaevinden farelerin temizliğinin yapılabilmesi için bu adımın atılması gerektiğini söyledi.

Farelerin, cezaevindeki kabloları ve tavan panellerini kemirerek güvenlik sorunu meydana getirdiği kaydediliyor.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Fare istilasının tarlara uzanması sonucu 10 binlerce dolarlık maddi kaybın yaşandığı kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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