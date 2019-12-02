Avustralya'da etkili olan orman yangınları kontrol altına alınamadı

02.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:55

Avustralya'da etkili olan orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevlerin bu sefer Güney Galler eyaletinin Currowan kasabasında etkili olduğunu duyuran yetkililer, yerel halktan dikkatli olmalarını istedi.



Temmuz ayından bu yana devam eden yangınlarda şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanırken, en az 650 ev ise kül oldu. Euronews.com'da Görüntüle