MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen "Türk Festivali" yoğun ilgi gördü
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MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen "Türk Festivali" yoğun ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Festivalden görüntüler Ömer Gözübüyük'ün açıklaması Avustralya'nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market'te bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivalini yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Festivalden görüntüler

Ömer Gözübüyük'ün açıklaması

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market'te bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivalini yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Programda çeşitli gösteriler sunuldu.

MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

Erdoğan: 'İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir.
Erdoğan: "İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir.
Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.'
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anavatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır.'
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