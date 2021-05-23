MELBOURNE - Avustralya'da düzenlenen "Türk Festivali" yoğun ilgi gördü
Festivalden görüntüler Ömer Gözübüyük'ün açıklaması Avustralya'nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market'te bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivalini yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.
Festivalden görüntüler
Ömer Gözübüyük'ün açıklaması
Avustralya'nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market'te bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivalini yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Programda çeşitli gösteriler sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar