Avustralya'da düşen uçaktaki iki kişi öldü

21.09.2019 11:38

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletindeki Coffs Harbour kasabası yakınlarında düşen 4 kişilik uçakta bulunan baba ve oğlunun hayatını kaybettiği bildirildi.

NWS Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Murwillumbah kasabasından kalkan ve içinde iki kişinin bulunduğu Mooney M20 tipi 4 kişilik uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Coffs Harbour kasabasının 27 kilometre batısında ormanlık ve sarp araziye düştü.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza yerine, bölgedeki kötü hava şartları nedeniyle kurtarma ekipleri öğleden sonra intikal etti.

Uçakta bulunan 50'li yaşlardaki baba ve 20'li yaşlardaki oğlu yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun ismini açıklamayan ancak Queensland eyaletinin Gold Coast kentinden oldukları bilgisini paylaşan NWS Polisi, olayla ilgili soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun yürüteceğini kaydetti.

Kaynak: AA