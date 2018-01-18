Uzaktan Kumanda ile Cankurtaran Hizmeti! Drone, İki Genci Boğulmaktan Kurtardı

15 ve 17 yaşlarındaki iki genç New South Wales (NSW) Lennox Head sahilinde akıntıya kapıldı. Sahildekilerden bir kişi, kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta dalgalarla mücadele eden ikiliyi fark etti.

DRONE İLE BOT GÖNDERDİLER

Sahilde görevli olan cankurtaranlar, dalgalarla boğuşan gençlere drone ile şişirilebilir bir kurtarma botu gönderdi. İki genç boğulmaktan bu şekilde kurtuldu.

TARİHİ KURTARMA



Eyalet başkan yardımcısı John Barilaro, kurtarma çalışmalarını "tarihi" olarak nitelendirdi. "Daha önce denizde yüzenleri kurtarmak için yüzme tertibatı olan bir drone kullanılmamıştı" dedi.

TOPLAM 2 DAKİKA SÜRDÜ

Sahilde görevli can kurtaran Jai Sheridan ise drone'u başlatıp kurtarma alanına uçurmanın ve botu bırakmanın yalnızca bir iki dakika sürdüğünü, normal yolla ulaşmanın ise üç kat daha uzun süreceğini belirtti.

KÖPEK BALIKLARI İÇİN DE KULLANILIYOR

Droneun kamerası da tüm kurtarma işlemini kaydetti. Avustralya sahillerinde drone'lar aynı zamanda köpek balıklarını gözlemlemek için de kullanılıyor.