Avustralya'da Djokovic karışıklığı | Aşı olmaması seri başı unvanını etkileyecek mi?

Erkekler tenis dünya sıralamasında bir numarada bulunan Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği ülkede karışıklık yarattı. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamalarıyla bilinen Djokovic'in vizesi "sağlık ve düzeni koruma" gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi. Peki, bu karar Djokovic'i nasıl etkileyecek? Avustralyalılar ve Sırplar bu durum için ne düşünüyor?

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri