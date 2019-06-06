Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını

Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını

Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.

Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını

Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.

ABC yetkilileri, söz konusu soruşturmanın 2017'de yayınladıkları ve Afganistan'daki Avustralya birliklerinin kötü muamelelerini konu alan haberlerle ilgili olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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