Avustralya'da devlet kanalı ABC'ye 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle polis baskını
Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.
Avustralya polisi, devlete ait gizli bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle kamu kanalı ABC News'in Sidney'deki ofisini bastı.
ABC yetkilileri, söz konusu soruşturmanın 2017'de yayınladıkları ve Afganistan'daki Avustralya birliklerinin kötü muamelelerini konu alan haberlerle ilgili olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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