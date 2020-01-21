Avustralya'da develerden sonra sıra kedilerde mi?

21.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:17

İklim krizinin yol açtığı büyük yangınlar ile boğuşan Avustralya'da doğayı ve dengeyi korumak için develerden sonra vahşi kedileri öldürmek zorunlu bir durum mu?



En az bir milyar hayvanın yaşamını yitirdiği büyük felakete yol açan tarihi yangınlar Avustralya'da bioçeşitliliği tehdit ediyor. Ağaçların yok olması ile birlikte yaralı veya bitkin düşen hayvanları daha kolay avlayan ve doğaya zarar veren başıboş kediler hükümetin hedef tahtasında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle