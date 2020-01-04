Avustralya'da devasa orman yangınları, İstanbul'un 12 katı alanı yaktı
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Avustralya'da devasa orman yangınları, İstanbul'un 12 katı alanı yaktı

Avustralya tarihinin en büyük orman yangınlarından biri haftalardır devam ederken, yanan bölgelerin toplam 6 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Bu alan, İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı

04.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:57
Avustralya'da devasa orman yangınları, İstanbul'un 12 katı alanı yaktı

tarihinin en büyük orman yangınlarından biri haftalardır devam ederken, yanan bölgelerin toplam 6 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Bu alan, 'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı.


Kötü hava şartları ve devasa boyutları nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlar, ülkede daha önce görülmemiş boyutlarda tahliye operasyonlarını da mecbur kıldı. Sadece New South Wales eyaletinde bin 365 ev yok olurken, ülke genelinde de en az 23 kişi yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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