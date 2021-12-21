Avustralya'da dev kum fırtınası - Haberler
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Avustralya'da dev kum fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken, Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi. Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı. Meteorologlar, film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.

(İHA)

Avustralya'da dev kum fırtınası

Avustralya'da dev kum fırtınası

Avustralya'da dev kum fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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