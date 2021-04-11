Avustralya'da demans hastasına bakım evinde cinsel saldırı
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Avustralya'da demans hastasına bakım evinde cinsel saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Avustralya'da demans hastasına bakım evinde cinsel saldırı

Avustralya'nın başkenti Sydney'de bir bakım evinde kalan 70 yaşındaki Shannon isimli kadına, başka bir hastanın cinsel saldırıda bulundu.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de bir bakım evinde kalan 70 yaşındaki Shannon isimli kadına, başka bir hastanın cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadını ziyarete gelen kocası saldırıya tanık oldu. Jose, demans hastası eşinin  tam zamanlı bakıma muhtaç olduğunu, onu ziyarete geldiğinde saldırıyı gördüğünü söyledi.

José, 20 Mart'ta karısı Shannon'a yönelik iddia ettiği cinsel saldırıdan sonra düzgün uyuyamadığını ve karısının neden koridorda tek başına dolaşıp başka bir adamın odasına girdiği konusunda yönetimden cevaplar istediğini söyledi. Avustralya'daki bakım evlerinin yetersiz personelle çalıştığını ve bakım evinde kalan hasta yaşlıların doğru düzgün gözlemlenmediğini ileri sürdü.

HAFTADA 50 SALDIRI GERÇEKLEŞİYOR

Oay sırasında bakım evinde sadece 2 personel bulunduğunu ve onların da öğle yemeği dağıtımıyla meşgul olduğunu anlatan Jose ayrıca eşine cinsel saldırıda bulunan kişinin de demans hastası olduğunu belirtti. Avustralya'da yapılan araştırmalarda, bakım evlerinde her hafta ortalama 50 cinsel saldırı olduğu ve 2018 ila 2019 yılları arasında ise 2 bin 520 cinsel saldırı gerçekleştiği ortaya çıkarılmıştı.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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