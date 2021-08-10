Avustralya'da Delta mutasyonundaki artış nedeniyle soruşturma başlatıldı
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Avustralya'da Delta mutasyonundaki artış nedeniyle soruşturma başlatıldı

Avustralya'da Delta mutasyonundaki artış nedeniyle soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'da Covid-19'un delta mutasyonuna bağlı vakaların rekor düzeyde artması nedeniyle Yeni Güney Galler eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard ile eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant hakkında soruşturma başlatıldı.

Avustralya'da Covid-19'un delta mutasyonuna bağlı vakaların rekor düzeyde artması nedeniyle Yeni Güney Galler eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard ile eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant hakkında soruşturma başlatıldı.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletini etkisi altına alan Covid-19 delta mutasyonunda rekor düzeydeki artış yaşanması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Son 24 saatte 356 Delta mutasyonu vakasının görülmesi üzerine Yeni Güney Galler eyalet araştırma komisyonu tarafından eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard ile eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant'ın meclis önünde soruşturulmasına karar verildi. Delta mutasyonu salgınının başladığı Haziran ayından itibaren, eyalet başkenti Sydney'de verilen karantina kararlarının parlamento önünde soruşturulacağı öğrenildi.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, son 24 saatte Delta varyantına bağlı 3 kişinin hastanede yaşamını yitirdiğini salgının şu ana kadarki en büyük artışla ciddi bir seviyeye geldiğini belirtti. Basın toplantısında konuşan eyalet başbakanı, 100 bine yakın test yapıldığını, aşılanma sayısının artması gerektiğini vurguladı. Sokağa çıkma yasağı gibi tedbirleri uygulamadığı için eleştirilen Berejiklian, "Eyaletin daha fazla aşıya ihtiyacı var, daha fazla kurala değil" dedi.

Avustralya genelinde bugüne kadar 37 bin 13 Covid-19 vakası tespit edilirken, salgında 943 kişi hayatını kaybetti.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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