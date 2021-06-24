Avustralya'da Delta mutasyonu alarmı
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Avustralya'da Delta mutasyonu alarmı

Avustralya'da Delta mutasyonu alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, korona virüsün Delta mutasyonunun hızla yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, korona virüsün Delta mutasyonunun hızla yayılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Korona virüsün ilk olarak Hindistan'da görülen ve "Delta mutasyonu" olarak adlandırılan türü, ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde üst üste 3. günde mutasyon vakaları çift haneli kaydedildi. Özellikle Sidney kentinde Delta mutasyonunun hızla yayılması endişeleri beraberinde getirdi. NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullandı. Delta mutasyonunun oldukça bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Berejiklian, aldıkları önlemler konusunda rahat olduklarını belirtti.

NSW eyalet yönetimi, Avustralya'nın en büyük şehri ve ülkenin 25 milyonluk nüfusunun 5'te birine ev sahipliği yapan Sidney'de sert tedbirler aldı. Ofisler de dahil olmak üzere Sidney'deki tüm kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu getirildi. Sidney'in 7 bölgesinde sakinlerin şehri terk etmesine kısıtlama getirilirken, eyalet genelinde evde toplanmalar 5 kişiyle sınırlandırıldı. Sağlık yetkilileri de enfekte kişilerle bulaşmanın minimum temas yoluyla bile gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Batı Avustralya Eyalet Başbakanı Mark McGowan ise NSW yetkililerine "virüsü kontrol altına almak için eyalet genelinde kilitlenme" çağrısı yaptı. Batı Avustralya yönetimi ayrıca, NSW ile sınırını kapattı.

Avustralya'da korona virüs salgınında toplam 30 bin 404 vaka tespit edilirken, 910 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Avustralya'da Delta mutasyonu alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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