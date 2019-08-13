Avustralya'da dehşet: Kalabalığın arasında dalıp bıçak savurdu

13.08.2019 10:07

Avustralya'nın Sydney kentinde, kalabalık bir caddede halkın arasına dalarak bir kişiyi bıçaklayan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Polis, vatandaşların müdahalesi sonucu saldırganın daha fazla kişiyi yaralamasının engellediğini söyledi.

Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

Saldırının nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan Sydney Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dendi.

SANDALYE VE SÜT KASASIYLA MÜDAHALE

Sosyal medyada yayımlanan videolarda elindeki bıçakla bir arabanın üzerine çıkan ve "Vurun beni" diye bağıran kişiye çevredekilerin bir sandalye ve süt kasasıyla müdahale ettiği görülüyor.

Saldırgan polis gelene kadar kalabalık tarafından zapt ediliyor.

Polis yetkilileri, yaralı kadının yakınlardaki bir otelde bulunduğunu söyledi. Bölge olayın ardından polis kordonuna alındı.