Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında
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Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında

Avustralya'nın batı sahilinde okyanusta dalış yapan bir kişinin köpek balığı saldırısında öldüğü bildirildi. Saldırıya şahit olan bir kadın ise tedavi altına alındı.

05.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:13
Avustralya'da dalış yapan bir kişi köpek balığına yem oldu, olaya şahit olan kadın tedavi altında

'nın batısındaki Esperance sahili açıklarındaki bir ada yakınlarında dalış yapan bir kişi köpek balığı saldırısına uğradığı bildirildi.


Dalgıcın saldırıda öldüğü sanılıyor. Olay bölgesindeki bir teknede bulunan ve olaya şahit olduğu belirtilen bir kadının ise geçirdiği şok sonrası tedavi altına alındığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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