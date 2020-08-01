Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı düşüşte, ölü sayısı 200'ü aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı düşüşte, ölü sayısı 200'ü aştı

Avustralya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 201'e yükseldi.

Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı düşüşte, ölü sayısı 200'ü aştı
01.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:30

Avustralya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 201'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 417 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 17 bin 276 oldu.

Avustralya'da geçtiğimiz Perşembe günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının bilançosunda rekor seviyelere ulaşılırken, vaka sayısı düşüşe geçti. Ülkede son 24 saatte 417 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 bin 276'ya yükseldi. Yeni vakaların 397'sinin ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti Victoria'da, 17'sinin ise en kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler'de kaydedildiği bildirildi. Avustralya'da son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 201'e ulaştı.

Avustralya'nın 25 milyonluk nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapan Melbourne'de iş, gıda alışverişi ve egzersiz yapmak dışında dışarı çıkmak yasak. Kentte halka açık yerlerde maske takılması zorunlu iken, karantina uygulaması da devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu 3. Sayfa
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Yaşar Güler Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Simge Sağın Merve Boluğur Cate Blanchett
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Kavga Milli Bayram
Şu an buradasınız: Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı düşüşte, ölü sayısı 200'ü aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 10:31:47. #1.15#
title