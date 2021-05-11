Avustralya'da çöp konteynerinde uyku can aldı
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Avustralya'da çöp konteynerinde uyku can aldı

Avustralya'da çöp konteynerinde uyku can aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avustralya'da çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına konulan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

Avustralya'da çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına konulan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

Olay, ülkenin Güney Avustralya eyaletinde bulunan Port Lincoln şehrindeki Liverpool caddesinde meydana geldi. Çöp kamyonunun cadde üzerindeki endüstriyel çöp konteynerlerini boşalttığı sırada içinde uyuyan yaşları 11,12 ve 13 olan, üç çocuktan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.  Polisten yapılan açıklamada,çöp konteynerlerinde uyuyan 12 yaşındaki çocuğun çöp konteynerinden çıkmayı başardığı ve kamyonun camına vurarak, şoförü uyardığı bildirildi. Ancak, diğer iki çocuğun çöp arabasına konulduğu ifade edildi. Olayda 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki çocuğun ise yara almadığı kaydedildi. 

ÇOCUKLAR EVSİZ DEĞİL İDDİASI

Polis müfettişi Paul Bahr, basına yaptığı açıklamada, olayda hayatta kalan çocukların travma geçirdiğini ve olay anına ilişkin detayları almak için zamana ihtiyacın olduğunu belirtti. Dedektifler tarafından, çocukların neden çöp kutusunda uyuduklarına ilişkin soruşturmanın yürütüleceğini kaydeden Bahr, çocukların evsiz olmadıklarını iddia etti. Öte yandan, Port Lincoln Belediye Başkanı Brad Flaherty, yaşanan olayı bir trajedi olarak nitelendirdi. Flaherty yaptığı açıklamada, "Bu, bir bütün olarak toplum ve söz konusu aileler üzerinde korkunç bir etkiye sahip olacak korkunç, korkunç bir olay. Düşüncelerimiz olaydan etkilenen ailelerledir."  dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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