Avustralya'da çoban köpeği Patsy, 220'den fazla koyunu yangından kurtardı
Avustralya'da çoban köpeği Patsy, aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarında tehlikede kalan 220'den fazla koyunun hayatını kurtardı
12.01.2020 08:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:22
Avustralya'da çoban köpeği Patsy, aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarında tehlikede kalan 220'den fazla koyunun hayatını kurtardı.
Stephen Hill, yeni yıl arifesinde Avustralya'da yükselen alevlerin Victoria'da Yeni Güney Galler sınırına yakın küçük bir kasaba olan Corryong'a hızla yaklaştığını gördüğünde kuzeninin çiftliğine doğru koşmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com