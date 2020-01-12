Avustralya'da çoban köpeği Patsy, 220'den fazla koyunu yangından kurtardı
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Avustralya'da çoban köpeği Patsy, 220'den fazla koyunu yangından kurtardı

Avustralya'da çoban köpeği Patsy, aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarında tehlikede kalan 220'den fazla koyunun hayatını kurtardı

12.01.2020 08:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 08:22
Avustralya'da çoban köpeği Patsy, 220'den fazla koyunu yangından kurtardı

'da çoban köpeği Patsy, aylardır kontrol altına alınamayan orman yangınlarında tehlikede kalan 220'den fazla koyunun hayatını kurtardı.


Stephen , yeni yıl arifesinde Avustralya'da yükselen alevlerin Victoria'da Yeni Güney Galler sınırına yakın küçük bir kasaba olan Corryong'a hızla yaklaştığını gördüğünde kuzeninin çiftliğine doğru koşmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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