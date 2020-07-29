Avustralya'da çete, Çinli öğrencileri kaçırmış gibi gösterip, fidye alıyor
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Avustralya'da çete, Çinli öğrencileri kaçırmış gibi gösterip, fidye alıyor

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede bulunan varlıklı Çinli öğrencilerin, Çin vatandaşlarını hedef alan bir gasp çetesinin eline düştüğü ifade edildi.

Avustralya'da çete, Çinli öğrencileri kaçırmış gibi gösterip, fidye alıyor
29.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:36

Avustralyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede bulunan varlıklı Çinli öğrencilerin, Çin vatandaşlarını hedef alan bir gasp çetesinin eline düştüğü ifade edildi. Çetenin, öğrencileri kaçırmış gibi gösterip ailelerinden fidye talep ediyor. 

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, bir gasp çetesinin, 8 Çinli öğrenciyi kaçırmış göstererek ailelerinden yaklaşık 2 milyon 300 bin Dolar fidye aldıkları ifade edildi. 

1 MİLYON 400 BİN DOLAR FİDYE ÖDEDİSydney'deki 22 yaşındaki Çinli bir öğrencinin babasına, kızının ellerinin bağlanmış halde hapis tutulduğunu gösteren bir video gönderildi ve kızını kurtarmak isteyen baba, gasp çetesine nakit 1 milyon 400 bin Dolar ödeme yaptı. Çin'deki başka bir aile, 22 yaşındaki başka bir öğrencinin videosunu aldıktan sonra 14.000 Dolar ödedi. Genç öğrenci, NSW polisi tarafından bir otel odasında bulundu.GASP ÇETESİ KENDİLERİNİ ÇİNLİ YETKİLİ GİBİ GÖSTERİYOR

Avustralya polisi, hedeflenen öğrencilerinin ailelerinin uzakta olması sebebiyle endişe ettiklerini ve istenen fidyeyi hemen ödediklerini belirtti. Çinli öğrenciler ise yabancı oldukları ülkede, uzakta bulunan aileleri zarar görmesin diye kendilerini eli kolu bağlanmış şekilde banyoda görüntüleyip daha sonra bu görüntüyü kendilerini Çinli yetkililer gibi tanıtan gasp çetesine göndermeye zorlanıyor. Polis, Çinli öğrenci ve ailelerini uyararak bu gasp çetesine karşı dikkatli olmalarını istedi. 


Kaynak: DHA

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