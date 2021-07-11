Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
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Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Avustralya'da yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya basının, Yeni Güney Galler eyaletinde görevli sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin başkenti Sydney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarındaki bir kadına, buradaki birinden Kovid-19 bulaştı.

Yetkililer, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadının dün tedavi gördüğü hastanede virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yeni Güney Galler'de 10 ayın ardından ilk kez birinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan yetkililer, eyalette halihazırda 52 kişinin virüs tedavisi gördüğünü kaydetti.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, yaptığı basın açıklamasında, günlük Kovid-19 vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Berejiklian, salgınla ilgili durumun ilerleyen günlerde daha da kötüleşebileceğine dikkati çekti.

Akraba ve arkadaş ziyaretleriyle hastalığın yayıldığını söyleyen Berejiklian, eyalet sakinlerinden evlerinden ayrılmamalarını istedi.

"Aileler arasındaki yakın bağlar, halk sağlığı açısından zararlı"

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, Sydney'in güneybatısında Kovid-19 vakalarının arttığını açıkladı.

Chant, bu artışa aynı evde yaşayanların yakın etkileşimde olmasının neden olduğunu dile getirdi.

Çalışma hayatının büyük bir kısmını Sydney'in güneybatısında geçirdiğini söyleyen Chant, ailenin güçlü yönlerine değer verdiğini vurguladı.

Chant, ancak bu sefer aileler arasındaki bu yakın bağların halk sağlığı açısından oldukça zararlı olduğunun altını çizdi.

Sydney'de Kovid-19'un Delta varyantının artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yeni Güney Galler'de toplamda 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya'da salgının başından bu yana 31 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, 911 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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