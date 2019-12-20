Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti

20.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:03

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir fayton sürücüsünün bitkin düşmüş atı tekmelediğini gösteren görüntüler tartışmalara sebep oldu. Yorgunluktan yere yığılan ve ayağa kalmakta güçlük çeken atı tekmeleyen sürücü, yoldan geçen biri tarafından görüntülendi.



Amatör kamera kayıtlarında, sürücünün ata küfürler ettiği ve şiddet uyguladığı görülüyor. Çevredeki insanların tepkisiyle karşılaşan sürücü, kendisini görüntüleyen Knight'a da hakaretler ediyor. Euronews.com'da Görüntüle