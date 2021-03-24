Avustralya'da Birleşik Krallık bayrağının kana bulanarak sanat eseri olarak sergilenmesi planı tartışma yarattı

Avustralya'da Birleşik Krallık bayrağının bir sanat festivalinde kana bulanmış halde sergilenmesi planı tepki çekti.

BBC'nin haberine göre, İspanyol sanatçı Santiag Sierra'nın, Tazmanya eyaletinde Dark Mofo Festivali için oluşturmayı planladığı eser için kana bulanmış Birleşik Krallık bayrağı kullanmak istemesi üzerine festivalin organizatörleri, Avustralya yerlilerine kan bağışı çağrısı yaptı.

Yoğun eleştirilere ve tepkilere neden olan eser programdan çıkarılırken, Dark Mofo Festivali yetkilileri, projeden ötürü özür diledi.

Aralarında Aborjinlerin de bulunduğu birçok kişi eseri "istismarcı", "duyarsız" ve "sarsıcı" olarak nitelendirdi.

Yerli sanatçı Cass Lynch de açıklamasında, "İlk uluslar olarak da anılan yerlilerden bayrağa bulanması için kan vermelerini istemek, kolonyalizme yönelik bir eleştiri değil sömürgeciliğin iğrenç koşullarını yeniden yaratmaktır." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada "yerlilerden kanlarını, çalınan toprakları ifade etsin diye beyaz bir sanatçıya bağışlamalarının istenmesinin ikiyüzlülük olduğu" eleştirisi de yapıldı.

Festivali finanse eden Avustralyalı milyarder David Walsh, Avustralya yerlilerinden özür dileyerek çalışmanın böyle sarsıcı bir sonucu olacağını öngöremediğini kaydetti.

Sanatçı Sierra ise tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, çalışmanın "performatif aktivizm" olduğunu, sömürgeciliğin yol açtığı acıyı ve yıkımı anlatmaya, bunu insanlara hissettirmeyi amaçladığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya