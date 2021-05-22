Avustralya'da birçok kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı
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Avustralya'da birçok kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı

Avustralya'da birçok kentte düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları kınandı
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Brisbane, Cairns, Hobart ve Wollongong kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Avustralya'nın Melbourne, Sydney, Brisbane, Cairns, Hobart ve Wollongong kentlerinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Özgür Filistin Platformu ve Avustralya Filistin Savunma İttifakı'nın (APAN) öncülüğünde düzenlenen gösterilerde yapılan konuşmalarda, İsrail'den, savunmasız durumdaki Filistinlilere yaptığı saldırıları durdurması ve işgal ettiği topraklardan bir an önce çekilmesi istendi.

Binlerce kişinin katılımıyla geçen hafta başlayıp bu hafta sonu da devam eden gösterilere katılan Avustralyalılar, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları karşısında Filistinlilerin yanında olduklarını vurguladı.

Melbourne'deki gösterilerde 10 binden fazla kişi yer aldı

Melbourne kent merkezinde Eyalet Kütüphanesi önünde yapılan gösteriye, farklı inanç ve etnik kökenlere mensup 10 binden fazla Avustralyalı katıldı.

Gösteride "Binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin", "Özgür Gazze", "İsrail saldırılarını durdurun", "İsrail dışarı" "Utan İsrail", "Gazze asla ağlama, Filistin asla yok olmayacak", "Hitlerin size yaptığını yapmayı bırakın" ve "İnsanlık nerede" yazılı pankartlar eşliğinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılan Filistin kökenli Avustralyalı Selva Albana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de neler olduğunu ve bizim neler yaşadığımızı dünyadaki herkese duyuruyoruz." dedi.

Albana, "İnsanlar artık uyandı. Sesimizin duyulmasının, dünyadaki zorbalığın durdurulmasının, Filistin'in artık özgür olmasının ve bütün dünyadaki tüm zorbalardan kurtulmanın vakti geldi. Gördüğünüz gibi bugün çok büyük bir katılım var, çok sayıda insan katıldı. Dünya nihayet uyandı ve nihayet artık sesimiz duyuluyor. Filistin özgür olsun." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler barış gücü göndermeli

İsrail'in kınandığı gösteriye destek veren Avustralyalı Türklerden Yusuf Kırca da İsrail'in devamlı yaptığı saldırıların durdurulabilmesi için bölgeye barış gücü konuşlandırılmasının gerekli olduğunu hatırlatarak "ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) dünyanın herhangi bir yerinde savaş veya zulüm olduğu zaman hemen barış gücü gönderiyorlar. En kısa zamanda Amerika, Batı ve BM acilen Mescid-i Aksa'ya bir barış gücü göndermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kırca ise ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü ve dünya liderlerinden saldırıları durdurmaya yönelik adımlar beklediklerini belirterek "Buna dur demek gerekir, saldırıların durdurulması lazım bunun durdurulabilmesi için de uluslararası bir komitenin kurulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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