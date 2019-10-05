Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan Langur cinsi bir kızıl maymun doğdu

05.10.2019 09:31

Avustralya'nın Taronga hayvanat bahçesi geçtiğimiz hafta dünyada eşine çok az rastlanan bir maymunun doğumuna sahne oldu.



Sadece Çin ile Vietnam'da rastlanan Langur maymunları kaçak avcılık ve yaşam alanlarının gittikçe daralması nedeniyle soyu tükenmekte olan bir tür. Euronews.com'da Görüntüle