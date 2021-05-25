Avustralya'da bir elektrik santralinde meydana gelen patlama sonrası binlerce hane elektriksiz kaldı
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Avustralya'da bir elektrik santralinde meydana gelen patlama sonrası binlerce hane elektriksiz kaldı

Avustralya'da bir elektrik santralinde meydana gelen patlama sonrası binlerce hane elektriksiz kaldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Queensland eyaletinde elektrik santralinde meydana gelen patlama, bölgede elektrik kesintisine neden oldu.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde elektrik santralinde meydana gelen patlama, bölgede elektrik kesintisine neden oldu.

BBC'nin haberine göre, eyalette elektrik hizmeti sağlayan CS Enerji Şirketi yetkilileri, Biloela kasabası yakınlarındaki santralde yerel saatle 13.45'te yangın çıktığını, yangın nedeniyle meydana gelen patlamanın eyalette elektrik kesintisine neden olduğunu açıkladı.

Yetkililer, onarım çalışmaları sonrası 250 binden fazla hanede kesintinin giderildiğini ancak bölgedeki yaklaşık 400 bin ev ve iş yerinin hala elektrik hizmeti alamadığını ifade etti.

Brisbane şehrinde trafik lambalarının çalışmadığını bildiren yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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