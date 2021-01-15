Avustralya'da bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi koyuldu
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Avustralya'da bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi koyuldu

15.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:00
Avustralya'da bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi koyuldu

Avustralya'da bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi koyuldu.

Avustralya'da bir deniz aslanına tüberküloz teşhisi koyuldu.

Australian Geographic dergisinin haberine göre, Sydney Üniversitesinden bilim insanları, Avustralya'nın güneyinde nesli tükenmekte olan bir deniz aslanında ilk kez tüberküloza rastladı.

Uzmanlar, deniz canlısında tespit edilen tüberkülozun, insanlarda görülenden farklı bir tür olduğunu belirterek hastalığın deniz aslanının akciğerinde değil batın bölgesinde görüldüğünü kaydetti.

Sydney Veteriner Fakültesinden Dr. Rachael Gray, tüberkülozun hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu hatırlatarak bu durumun, halk sağlığını tehdit edebileceğine işaret etti.

Gray, deniz aslanı için çaba sarf eden kurtarma ekiplerinin, araştırmacıların ve hayvan rehabilitasyon merkezi çalışanlarının bu süreçte risk altında olabileceğini ifade etti.

Nesli tükenmekte olan tüberküloz hastası deniz aslanının üreme kolonisine yakın bir bölgede yaşadığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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