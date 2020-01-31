Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı

31.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:52

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.



Avustralya'nın Sydney kentinde, Çin Mahallesi'nde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, koronavirüs taşıdığı korkusuyla etraftakilerden kimse kalp masajı yapmadı. Yerel basının haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle