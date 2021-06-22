Avustralya'da bir cezaevi, fare istilası nedeniyle tahliye edilecek
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Avustralya'da bir cezaevi, fare istilası nedeniyle tahliye edilecek

Avustralya'da bir cezaevi, fare istilası nedeniyle tahliye edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir cezaevi "son yılların en büyüğü" olarak ifade edilen fare istilası nedeniyle tahliye edilecek.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir cezaevi "son yılların en büyüğü" olarak ifade edilen fare istilası nedeniyle tahliye edilecek.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda yerleşim bölgesini esir alan ve "son yılların en büyüğü" olarak ifade edilen fare istilası nedeniyle zor günler geçiriyor. Fare istilası, son olarak bir cezaevini tahliyeye zorladı. Eyalette yer alan Wellington Islah Merkezi'nde farelerin, kablo ve tavan panellerini kemirmesi sonucu cezaevinin altyapısı zarar görürken, güvenlik sorunları da meydana geldi. Cezaevinde yapılacak tadilat ve temizlik çalışmaları nedeniyle 420 mahkum ve 200 personel, önümüzdeki 10 gün içinde tahliye edilerek, başka bir cezaevine nakledilecek. Personelin çoğunun eyaletin batısındaki cezaevlerine yeniden yerleştirileceği, mahkumların ise Macquarie Islah Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi bölgeye taşınacağı bildirildi.

Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, "Fareler, cezaevini istila etti. Hasar o kadar büyük ki cezaevini bir süreliğine tahliye etmemiz çok daha iyi. Personel ve mahkumları, sağlık durumlarına zarar verebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyoruz" dedi.

Yeni Güney Galler'de fareler, geçtiğimiz haftalardan bu yana günlük hayatı olumsuz etkilerken, fare istilasının son dönemde eyaleti etkisi altına alan aşırı yağışlardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Milyonlarca farenin esir aldığı eyalette, tarla ve tarım arazilerinde 10 binlerce dolarlık maddi hasar oluştuğunu ifade ediliyor. - SİDNEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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