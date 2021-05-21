Avustralya'da binlerce öğrenci iklim değişikliğine önlem alınması talebiyle sokaklara döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avustralya'da binlerce öğrenci iklim değişikliğine önlem alınması talebiyle sokaklara döküldü

Avustralya'da binlerce öğrenci iklim değişikliğine önlem alınması talebiyle sokaklara döküldü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Avustralya'da binlerce öğrenci, hükümetin iklim değişikliğine önlem alması için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Avustralya'da binlerce öğrenci, hükümetin iklim değişikliğine önlem alması için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

9News'ün haberine göre, ülke çapında 50 şehir ve kasabada yürüyüş düzenleyen öğrenciler #FundOurFutureNotGas yazılı afişler taşıdı.

Gösterilerde, hükümetin gaz projeleri için desteğini geri çekmesi, bunun yerine yenilenebilir enerji girişimlerini ve çevreyi korumayı amaçlayan çözümleri finanse etmesi talep edildi.

Sidney'de öğrenciler yağmura rağmen belediye binası önünde toplandı.

Brisbane kentinde öğrencilerin King George Meydanı'nda ve Gold Coast'ta toplandığı, bir grubun da Surfers Paradise sahilinde gösteri yaptığı kaydedildi.

Melbourne ve Adelaide'deki gösterilere sendika üyelerinin de katıldığı belirtildi.

Ülke genelindeki protestolar, Morrison yönetiminin Yeni Güney Galler Hunter Vadisi'nde yeni bir gaz santrali inşa etmek için 600 milyon dolar harcayacağını doğrulamasının ardından yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Burak Sergen Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avustralya'da binlerce öğrenci iklim değişikliğine önlem alınması talebiyle sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:03:14. #1.16#

title