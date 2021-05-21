Avustralya'da binlerce öğrenci iklim değişikliğine önlem alınması talebiyle sokaklara döküldü

Avustralya'da binlerce öğrenci, hükümetin iklim değişikliğine önlem alması için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Avustralya'da binlerce öğrenci, hükümetin iklim değişikliğine önlem alması için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

9News'ün haberine göre, ülke çapında 50 şehir ve kasabada yürüyüş düzenleyen öğrenciler #FundOurFutureNotGas yazılı afişler taşıdı.

Gösterilerde, hükümetin gaz projeleri için desteğini geri çekmesi, bunun yerine yenilenebilir enerji girişimlerini ve çevreyi korumayı amaçlayan çözümleri finanse etmesi talep edildi.

Sidney'de öğrenciler yağmura rağmen belediye binası önünde toplandı.

Brisbane kentinde öğrencilerin King George Meydanı'nda ve Gold Coast'ta toplandığı, bir grubun da Surfers Paradise sahilinde gösteri yaptığı kaydedildi.

Melbourne ve Adelaide'deki gösterilere sendika üyelerinin de katıldığı belirtildi.

Ülke genelindeki protestolar, Morrison yönetiminin Yeni Güney Galler Hunter Vadisi'nde yeni bir gaz santrali inşa etmek için 600 milyon dolar harcayacağını doğrulamasının ardından yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer