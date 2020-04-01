Avustralya'da bazı takımlar futbolcuların ve kulüp çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek
Avustralya Futbol A Ligi takımları Perth Glory ve Central Coast Mariners'tan sonra Western Sydney Wanderers de oyuncuları ve çalışanlarına maaş veremeyecek.
Avustralya Futbol A Ligi takımları Perth Glory ve Central Coast Mariners'tan sonra Western Sydney Wanderers de oyuncuları ve çalışanlarına maaş veremeyecek.
Avustralya basınında çıkan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle yeterli geliri olmayan Western Sydney Wanderers, oyuncularına ve çalışanlarına ücret ödemeyi bıraktı.
Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) daha önce Perth Glory ve Central Coast Mariners takımlarında forma giyen futbolcuların ödemelerinin kesildiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA