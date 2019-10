Avustralya'da 'basın özgürlüğü' protestosu: Büyük gazeteler haberlerini siyaha boyadı

21.10.2019 12:16

Avustralya'da basın özgürlüğünü kısıtlayan yasanın ardından gazeteler, ilk sayfalarındaki yazıların üzerini siyah renkle kapatarak sansürü protesto etti. The Australian, Financial Review, The Daily Telegraph gibi çok okunan gazeteler, "Gizli, yayın için uygun değil" mührüyle birlikte "Hükümet hakikati sizden sakladığında neyi örtbas ediyor?" mesajıyla basın özgürlüğünü kısıtlayan yasaya tepkisini gösterdi.



Avustralya'daki medya protestosunda, devlete dair "hassas bilgilere" erişimi kısıtlayan yasadan gazetecilerin muaf tutulması gerektiği ve bilgiye erişim hakkının tamamen sağlanması mesajları verildi. Euronews.com'da Görüntüle