Piyasadan Toplatılıyor! Avustralya'da Bakteri Bulaşmış Kavun Yiyen 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya'daki bir çiftlikte yetiştirildiği belirlenen listeria bakterisi bulaşmış kavundan yiyen 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Avustralya'nın Victoria Eyalet Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Brett Sutton, listeria bakterisi bulaşmış kavunlardan yiyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
EN ÖNEMLİ TARIM ŞEHRİNDE YETİŞTİRİLDİ
Bakteri içeren kavunların ülkenin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Yeni Güney Galler eyaletindeki Griffith kenti yakınlarında bir çiftlikte yetiştirildiği belirlendi.
KAVUNLAR TOPLATILDI
Yetkililer, çiftlikte yetiştirilen kavunların piyasadan toplatıldığını ifade ederek vatandaşları, evlerinde bu kavunlardan varsa hemen çöpe atmaları konusunda uyardı.
GIDALARA BULAŞABİLİYOR
Listeria bakterisinin özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken sağlık ekipleri, bakterinin genellikle toprak, su, hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalara da bulaşabileceğini kaydetti.
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ben her meyve gibi kavun karpuzu da muhakkak yıkarım, karpuz 10 kilo olsa bile. annemden öyle gördüm. ama çevremde kabuğunu soyarak yedikleri meyvelerin yıkanmasının gerekmediğini düşünen birsürü insan biliyorum. yani kavunları yıkayıp yeseydiler, mikrop kapmazlardı…Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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canım kavun çektiCevap Yaz Yayından Kaldır