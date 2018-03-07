Piyasadan Toplatılıyor! Avustralya'da Bakteri Bulaşmış Kavun Yiyen 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Victoria Eyalet Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Brett Sutton, listeria bakterisi bulaşmış kavunlardan yiyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

EN ÖNEMLİ TARIM ŞEHRİNDE YETİŞTİRİLDİ

Bakteri içeren kavunların ülkenin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Yeni Güney Galler eyaletindeki Griffith kenti yakınlarında bir çiftlikte yetiştirildiği belirlendi.

KAVUNLAR TOPLATILDI

Yetkililer, çiftlikte yetiştirilen kavunların piyasadan toplatıldığını ifade ederek vatandaşları, evlerinde bu kavunlardan varsa hemen çöpe atmaları konusunda uyardı.

GIDALARA BULAŞABİLİYOR

Listeria bakterisinin özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken sağlık ekipleri, bakterinin genellikle toprak, su, hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalara da bulaşabileceğini kaydetti.