Avustralya'da aşı karşıtı protestolar düzenlendi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Melbourne, Sidney ve Brisbane kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Göstericiler, "Benim bedenim, benim kararım." sloganları atarak Kovid-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

Yerel basındaki haberlere göre ise Melbourne kentinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Aşılama 22 Şubat'ta başlayacak

Avustralya, mart başına kadar 4 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

Ülkede, aşılama programının 22 Şubat'ta başlayacağı, ilk etapta en hassas durumdaki kişilerle sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Avustralya'da 28 bin 920 Kovid-19 vakası tespit edilirken 909 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), 25 Ocak'ta ilaç firması BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer