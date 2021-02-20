Avustralya'da aşı karşıtı protestolar düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya'da aşı karşıtı protestolar düzenlendi

20.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:20
Avustralya'da aşı karşıtı protestolar düzenlendi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, ülkenin Melbourne, Sidney ve Brisbane kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Göstericiler, "Benim bedenim, benim kararım." sloganları atarak Kovid-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

Yerel basındaki haberlere göre ise Melbourne kentinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Aşılama 22 Şubat'ta başlayacak

Avustralya, mart başına kadar 4 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

Ülkede, aşılama programının 22 Şubat'ta başlayacağı, ilk etapta en hassas durumdaki kişilerle sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Avustralya'da 28 bin 920 Kovid-19 vakası tespit edilirken 909 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), 25 Ocak'ta ilaç firması BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da aşı karşıtı protestolar düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 18:20:43. #1.15#
title