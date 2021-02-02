Avustralya'da aracın yakıt deposuna giren yılan 3 saatte çıkarıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde park halindeki bir aracın yakıt deposuna giren yılan, uzman tarafından çıkarıldı.

Avustralya'nın Sydney kentinde park halindeki bir aracın yakıt deposuna giren yılan, uzman tarafından çıkarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Avustralya'nın Sydney kentinde meydana geldi. Bir kafenin önünde park halindeki aracın yakıt deposuna giren yılan, yılan yakalayıcı bir uzman tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılanı çıkarma çalışmasının ise 3 saat sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı