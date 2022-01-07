- Avustralya'da "Araba Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

CANBERRA - Avustralya'nın başkenti Canberra'da 2 yıllık aranın ardından "Summernats Araba Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Avustralya'da ilk kez 1988 yılında düzenlenen festival, Covid-19 nedeniyle 2 yıl iptal edilmesinin ardından bu yıl da düzenlendi. 6-9 Ocak tarihleri arasında Avustralya'nın başkenti Cannberra'da araba tutkunlarını bekleyen organizasyonda, dün itibariyle yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinde Avustralya'nın başkenti Canberra'da Northbourne caddesine akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar düzenlenen etkinlikte geçit töreni 500 arabayla kalabalığın alkışlarıyla arasında gerçekleşti.

9 Ocak' a kadar sürecek etkinlikte hafta sonuna kadar yaklaşık 2 bin araba izleyicilerle buluşacak.